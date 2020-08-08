Traktör ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip Birecik kara yolunun Birecik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 27 AEY 755 plakalı otomobil ile 73 DA 256 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine ola yerine giden 112 acil servis ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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