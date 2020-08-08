Şanlıurfa’da tır devrildi: 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Hacı K. idaresindeki 73 DR 451 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Abdullah K., 112 acil servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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