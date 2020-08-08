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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçakale’de dar gelir ailelere ekmek desteği

İHA

Akçakale'de ikamet eden dar gelirli ailelere ekmek desteğinde bulunuldu.

Akçakale’de dar gelir ailelere ekmek desteği

Akçakale’de ikamet eden dar gelirli ailelere ekmek desteğinde bulunuldu.
Akçakale Belediye Başkanlığı ve Zemzem Derneği’nin ortak çalışmasıyla, ilçede dar gelirli Türk ve Suriyeli ailelere toplam 4 bin paket ekmek dağıtıldı. Belediye görevlileri ile dernek yetkilileri, ilçede yaşayan mağdur olan ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla, sivil toplum kuruluşları tarafından dağıtılan ekmeklerin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ekmek dağıtımı, Akçakale Belediye Başkanlığı binası önünde merkez mahalle muhtarlarına düzenli bir şekilde haftanın 3 günü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edildi.
“Dar gelirli ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz”
Yapılan yardımlarla ilgili Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada, “Ağustos sıcağında pandemi felaketinde vatandaşlarımızın yaşadığı ciddi hayat şartları karşısında belediye olarak sorunları nasıl çözebiliriz, sıkıntıları nasıl giderebiliriz arayışı içerisindeyiz. Geçen yıl çok büyük yardımlar yaptık. Ben hiçbir zaman çok yardım yapmaktan iftihar eden biri olmadım. Bir tek hedefim var, vatandaşlarımızı iş sahibi yapmak. Yardım vererek ayakta tutmak değil. Kuveyt hükümeti tarafından günde 30 bin TL’lik hatada da 100 bin TL değerinde ekmek dağıtıyoruz. Cuma günü itibarı ile merkez mahalle muhtarlarımızla koordineli bir şekilde ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Önümüzdeki aylarda 100 bin TL’lik ekmek yardımlarını 250 bin TL’ye çıkaracağız. Allah, Müslüman kardeşlerimizden Arap dostlarımızdan ve Kuveyt hükümetinden razı olsun. Biz daha önce Katar Devleti İle anlaşmıştık. Bir fırın kuracaklardı. Fırını kurup ununu ve işçilerini kendileri karşılayacaklardı. pandemi dönemine denk gelmesiyle işler durdu. İnşallah ülke olarak önümüzde günler içerisinde bir ferahlama dönemi bekliyoruz Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

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