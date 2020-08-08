Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan 17 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince sokak satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, şüpheli 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda, 12 parça halinde 610 gram metamfetamin maddesi, 10 gram bonzai maddesi, 706 adet ectasy hap, 8 adet sentetik hap, 6 parça halinde 8 gram eroin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 22 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 14’ü “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.