Karaköprü kırsalında yol çalışmaları sürüyor

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Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelere yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Ekipleri, ilçeye bağlı Dolunay kırsal mahallesinde başlatılan çalışmalarla köy içi yollar stabilize malzeme serilerek yenileniyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Kırsal Mahallelerimizi merkezden farksız görüyoruz ve hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Kırsal mahallelerimizde köy içi yolları yeniliyoruz ve yazın toz, kışın da çamur oluşumunu engelleyerek kırsaldaki vatandaşlarımızın yol sıkıntısı yaşamamasını sağlıyoruz. Özverili bir şekilde çalışan kırsal hizmetler ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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