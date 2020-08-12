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Yaralı yakınlarının saldırdığı güvenlik görevlisi yaşananları anlattı

DHA

Yaralı yakınlarının saldırdığı güvenlik görevlisi yaşananları anlattı


Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, hasta yakınları tarafından dövülen güvenlik görevlileri ile olaya şahit olan hemşireler, çok korktuklarını ve sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini söyledi.
Siverek Devlet Hastanesi'ne, cuma günü, trafik kazası geçiren 12 yaralı getirildi. Kazayı duyan yaralı yakınları hastaneye akın etti. İddiaya göre, hastanenin güvenlik görevlileri koronavirüs tedbirleri kapsamında, içeriye sadece bir kişiyi alabileceklerini söyledi. Ancak yaralı yakınları zorla acil servise girip, kendilerine engel olmaya çalışan 5 güvenlik görevlisini dövdü. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Mahmut Benzer ve Mehmet Benzer tutuklandı.
'İKİ GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDIM'
Arbedede hafif şekilde yaralanan güvenlik görevlisi ile olaya şahit olan hemşireler yaşananları anlattı. Olayın yaşandığı gün, acil servis önüne gelen kazazede yakınlarının ısrarla içeri girmek istediğini ve yakınlarından iki kişiyi içeri aldıklarını ifade eden güvenlik görevlisi Süleyman Alan, "Kazazede yakınları yaralıların durumlarının iyi olduğunu gördükleri halde bize saldırdılar. Beni ve arkadaşlarımı darbettiler. Bizler de şikayetçi olduk. Kavgada aldığım darbelerden dolayı gözlerimde bulanıklık vardı, iki gün 'iş göremez raporu' aldım" dedi.
'YARALILARA MÜDAHALE EDERKEN ONLAR KAVGA ÇIKARDILAR'
Kavganın yaşandığı gün acil serviste görevli olarak çalışan hemşire Gülistan Sanal ise "Kavga anında hastalara müdahale ediyorduk. Yaşanan kavgada çok korktuk. İçeri giren hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırınca bir anda neye uğradığımızı şaşırdık. Bizler yaralılara müdahale ederken onlar kavga çıkardılar. Hepimiz çok korktuk. Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2020-08-12 11:33:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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