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Vali Erin’den korona denetimi

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde yürütülen denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşa temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Erin’den korona denetimi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde yürütülen denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşa temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’la birlikte Atatürk Bulvarı’nda salgın döneminde maske takmanın, sosyal mesafe kuralına uymanın ve olmazsa olmazımız temizliğin önemini vatandaşlara anlatan Vali Erin, “Hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimiz hem de toplum sağlığı için hepimiz kendimizi denetleyerek son derece basit olan temizlik, maske ve mesafe kuralıyla salgının üstesinden gelebiliriz. Sağlık için, hepimiz için tüm Şanlıurfalı hemşerilerimin uygulanması çok kolay olan bu üç kurala uymalarını bekliyorum” dedi.
Vali Erin, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayarak sosyal mesafe kuralı çerçevesinde fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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