Haliliye’de yeni park çalışmaları sürüyor

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Haliliye Belediyesi yeni parkları vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanırken, mevcut parklarda da iyileştirmeleri sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, yeni parkları vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka Mahallesi’nde yapımına başladıkları yeni park alanında çalışmalara devam ediyor. Ekipler, park alanına toprak serim işlemini sürdürürken diğer taraftan ekipler parkın çevre düzenlemesi için gerekli çalışmaları yürütüyor. Ekipler, parkta çevre düzenlemesinin ardından ışıklandırılma ve mevsimsel koşullarına göre yeşillendirme işlemlerine başlayacak.

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