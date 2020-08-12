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Şanlıurfa'da, 2 haftada 2 bin 200 ev, karantinaya alındı

DHA

Şanlıurfa'da, 2 haftada 2 bin 200 ev, karantinaya alındı


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA.(DHA) -SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın pozitif vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında sıraladığı Şanlıurfa'da, son 14 günde, koronavirüslü hastalarla temaslı vatandaşların yaşadığı 2 bin 200 ev karantinaya alındı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, sıcak havanın virüsü öldürdüğü düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Eğer virüs sıcakta bulaşmasaydı, bu dönemde vaka sayıları artmazdı. Demek ki sıcak virüsü öldürmüyor" dedi. 
Koronavirüs salgınında pozitif vaka sayısının arttığı Şanlıurfa´da, tüm uyarılar ve alınan önlemlere rağmen vatandaşlar maske kullanma zorunluluğu ile sosyal mesafe kuralına uymuyor. Kentte yapılan filyasyon çalışmaları kapsamında son 14 günde, koronavirüslü hastalarla temas ettikleri saptanan vatandaşların yaşadığı 2 bin 200 ev karantinaya alındı.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, vatandaşlar arasında yaygın olan, sıcak havanın virüsün bulaşmasını azalttığı yönündeki düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Sıcak havanın koronavirüsü öldürmediğini, bulaşı azaltmadığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi yaz döneminde Türkiye´nin en sıcak bölgesidir. Bu dönemde bölgedeki vaka sayıları daha da fazlalaştı. Eğer virüs sıcakta bulaşmasaydı, bu dönemde vaka sayıları artmazdı. Demek ki sıcak virüsü öldürmüyor. Sıcakta virüsün etkinliği azalmıyor. Hastanelerimizde yoğun bakıma yatanlar, hayatını kaybedenler de var. Koronavirüsün neler yapabildiğine inanmayan vatandaşlar varsa, kendilerine koronavirüs hastalarını gösterebiliriz. Şunu gerçekten bilmeliler; Koronavirüs her yerde karşılarına çıkabilir. Ondan dolayı tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor." 
Kentte maske kullanmayan vatandaşlardan bazılarının maskenin virüsten korumadığına inandığı, bazılarının da nefes almakta güçlük çektiklerini söyledikleri öğrenildi. 
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-08-12 15:28:45

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