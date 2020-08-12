Karantina denetimine 105 ekip katıldı

Şanlıurfa’da korona virüs denetimleri kapsamında, 105 ekip karantina tedbiri uygulanan evlerde denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınının daha geniş kitlelere yayılmasını önlemek amacıyla, kontrollü sosyal hayat sürecinde uyulması zorunlu olan maske, fiziki mesafe ve hijyen denetimleri, polis, jandarma, zabıta, sağlık personeli ve gıda güvenliği uzmanları tarafından denetlenmeye devam ederken, karantina tedbiri uygulanan haneler de kontrole tabi tutuluyor.

Şanlıurfa’da korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantina tedbiri uygulanan evlere giden ekip sayısı 105’e çıkarıldı. Karantina tedbiri uygulanan bin 071 haneyi ziyaret eden ekipler, tedbir kararına rağmen evlerinde bulunmayan 30 kişiye toplam 94 bin 500 TL para cezası uyguladı.

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