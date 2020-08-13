Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş kayboldu (1)

ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş kayboldu.
Olay, öğle saatlerinde merkez Haliliye ilçesinin İkiağız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdulaziz Bakış ve 2 kardeşinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri´ne ait sulama kanalına devrildi. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü´nden dalgıç polisler sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin akıntıya kapıldıkları tahmin edilen 3 kardeşi bulma çalışmaları devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ
2020-08-13 13:35:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.