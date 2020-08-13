Şanlıurfa´da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş kayboldu (1)

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ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş kayboldu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Haliliye ilçesinin İkiağız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdulaziz Bakış ve 2 kardeşinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri´ne ait sulama kanalına devrildi. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü´nden dalgıç polisler sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin akıntıya kapıldıkları tahmin edilen 3 kardeşi bulma çalışmaları devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-13 13:35:46



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