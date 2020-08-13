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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de yol yapım çalışması

İHA

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Haliliye’de yol yapım çalışması

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İlçe genelinde yol sorununun kesin çözümünü hedefleyen Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım atağını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal Yukarıakören Mahallesinin Yeterli mezrasında yol yapım çalışmalarına devam ederken, yeni aynı mahalleye bağlı Beyazıt mezrasında da çalışmaları tamamlayarak yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu.
İlçe genelinde yapılan çalışmalar beğeni toplamaya devam ederken, Yukarıakören Mahalle Muhtarı Ahmet Akar, sunulana hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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