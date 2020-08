Vali Erin: Hastanelerdeki iddiaları araştırmak için böyle denetledim

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, şapka ve gözlük takarak hastanelerde tebdili kıyafetle yaptığı denetim için, "Urfa´da hastanelerde yer yok. Hastanede test yok gibi iddiaların gerçek dışı olduğunu bir de gözümüzle görelim dedik" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs vaka artış hızında ilk 5´te olan Şanlıurfa´da salgınla mücadelede eksikleri tespit etmek isteyen Vali Abdullah Erin´in dün tebdili kıyafetle hastanelerde denetim yaptı. Başında şapka ve gözündeki güneş gözlüğü hastanede sırada bekleyen Vali Erin'in denetim görüntüleri ise sosyal medyada büyük beğeni toplayarak gündem oldu. Tebdili kıyafetli denetimi ilk defa yapmadığını daha önceden de yaptığını paylaşan Vali Erin, yaptığı denetimde gördüklerini anlattı.

`TEBDİLİ KIYAFETLİ DENETİMİ SÜREKLİ YAPIYORUM´

Tebdili kıyafetli denetim uygulamasını sürekli yaptığını belirten Erin, daha önce de aynı yöntemle hastaneleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarını denetlediğini kaydederek şunları söyledi:

"Ancak bugünkü denetim Urfa´nın salgın noktasında gündemde olmasından dolayı biraz daha çok öne çıktı. Hastanelerin tamamına gittim. Tabi maske olunca yüzün yarısı görünmüyor. Gözlük ve şapka takınca hiç tanınmadım. Mehmet Akif İnan Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi şu an yoğunluklu olarak pandemi ile mücadeledeki merkez hastanelerimizdir. İfade edildiği ve dile getirildiği gibi böyle 'Urfa yandı, bitti. Urfa´da hastanelerde yer yok. Hastanede test yok' gibi iddiaların gerçek dışı olduğunu bir de gözümüzle görelim dedik. Bu yüzden o şekilde denetlemek istedim. Her iki hastanede de Covid şikayetiyle gelen vatandaşlarımızın oradaki sağlık personeli tarafından büyük bir özveri ve gayretle çok iyi şekilde karşılandığını gördüm. Gerekli müdahalelerin sağlık çalışanlar tarafından yapıldığını yerinde izledim."

`BİR SAAT BOYUNCA ACİLDE OTURDUM´

Eyyübiye ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki pandemi acil servisinin bekleme sıralarında oturduğunu anlatan Erin, "Bir saat boyunca gelen vatandaşların ne şekilde karşılandığını, nasıl ilgilenildiğini izledim. Elbette zaman zaman belli noktalarda yoğunluk ve yığılmalar olabiliyor. Bunu da anlayışla karşılamak gerekiyor. Meseleye olumsuz taraftan bakıp hem orada çalışan hastane personelini hem bir sağlık kurumunu yıpratacak tarzda paylaşımlar ve yorum yapmamak gerekiyor. Bu sıkıntılar bize valiliğe ve idareye iletildiğinde soruna duyarsız kalmamız halinde herkes istediği her şeyi söyleyebilir. Ancak müdahaleler zamanında yapılıyor. Yığılmalar anında sağlık idarecilerimiz anında müdahalelerde bulunuyor. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız. Sağlık sisteminin iyi işlemesini sağlamak bizim görevimizdir. Vatandaşında iyi sağlık hizmeti talebinde bulunması en doğal hakkıdır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

