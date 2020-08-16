İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçe kırsaldaki Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın birinci katında çalışan Aziz Ray (56) dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ray, kaldırıldığı Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Aziz Ray'ın cenazesi, Hilvan ilçesine bağlı Aşağıekece Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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