Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da, inşaatta işçi olarak çalışan Aziz Ray (56), 1'inci kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı inşaatta çalışan Aziz Ray, 1'inci katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek, zemine düştü. Ağır yaralanan işçinin çalışma arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Ray'ın hayatını kaybettiği belirledi. Aziz Ray'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-08-16 13:36:09



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