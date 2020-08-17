Viranşehir´de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Sino Babaç (62) hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Başköy Mahallesi´nde meydana geldi. Tarladan evine dönen Sino Babaç'ın plakasız motosikletine, kavşakta, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan Babaç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sino Babaç'ın cansız bedeni Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-08-17 12:33:23
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