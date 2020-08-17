Otomobil ile çarpışan motosikletli öldü

Şanlıufa’nın Viranşehir ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Başköy Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan eve motosikletle gitmekte olan Sino Babaç (62), kavşakta dönmeye çalışırken sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Babaç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Babaç'ın cesedi, otopsi işlemleri için kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.