Suruç'taki canlı bomba davasında 15'inci duruşma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suruç'taki canlı bomba davasında 15'inci duruşma

DHA

Suruç'taki canlı bomba davasında 15'inci duruşma


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 5 yıl önce, 34 kişinin hayatını kaybetmesine, 70 kişinin yaralanmasına yol açan DEAŞ'lı Şeyh Abdurahman Alagöz'ün düzenlediği canlı bomba saldırısıyla ilgili davaya devam edildi. duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Aynel Arab'A (Kobani) yardım götürmek için Türkiye´nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda 34 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.
Saldırıyla ilgili Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın 15'inci duruşması, güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda gerçekleştirildi.
Duruşmaya, koronavirüs salgını nedeniyle sadece müdahil avukatlar katıldı. Tek tutuklu sanık Yakup Şahin ise SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şahin, suçlamaları kabul etmeyerek, daha önceki savunmalarını tekrarladı.
Avukatların sanığın mahkeme huzurunda dinlenmesini talep ettiği duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
3 SANIK HAKKINDA 104'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2'si firari 3 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçlarından 34'er kez, 'Tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından da 70'er defa olmak üzere 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-08-18 14:50:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da karantina kurallarına uymayan 8 kişiye 22 bin 200 TL ceza
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da karantina kurallarına uymayan 8 kişiye ...
Viranşehir’de misafir tribünü için yol çalışması
YEREL HABERLER Viranşehir’de misafir tribünü için yol çalışması
Şanlıurfa’da araç filosu güçlendirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da araç filosu güçlendirildi
Haliliye’den ihtiyaç sahiplerine yemek desteği
YEREL HABERLER Haliliye’den ihtiyaç sahiplerine yemek desteği
Otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da "HES kodu onayı" dönemi başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da "HES kodu onayı" dönemi başladı
Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında 'ekim' yasağı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında 'ekim' yasağı
Vali Erin’den İl Jandarma Komutanına ziyaret
YEREL HABERLER Vali Erin’den İl Jandarma Komutanına ziyaret
Sınırda uzun boylu bitkilerin ekilmesi yasaklandı
YEREL HABERLER Sınırda uzun boylu bitkilerin ekilmesi yasaklandı
Tamire bırakılan otomobil, alev alev yandı
YEREL HABERLER Tamire bırakılan otomobil, alev alev yandı
Otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Otomobil alev topuna döndü
Şanlıurfa´da düğünler denetlendi, kurallara uymayanlara ceza kesildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da düğünler denetlendi, kurallara ...
Haliliye’de evde bakım hizmeti sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de evde bakım hizmeti sürüyor
Şanlıurfa’da korona virüs denetimleri sürüyor Yüzlerce vatandaş ve işletmeye ceza kesildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da korona virüs denetimleri ...
Karaköprü kırsalında parke çalışması
YEREL HABERLER Karaköprü kırsalında parke çalışması
Otomobil ile çarpışan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletli öldü
Kaçak trafolara el koyan Dicle Elektrik görevlilerine saldırdılar
YEREL HABERLER Kaçak trafolara el koyan Dicle Elektrik görevlilerine ...
Viranşehir´de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Viranşehir´de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ...
Devrilen iş makinesinin altında kalan 2 işçi öldü
YEREL HABERLER Devrilen iş makinesinin altında kalan 2 işçi öldü
Şanlıurfa’da korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da korona virüs denetimleri sürüyor
Şanlıurfa’da arama yapılan otomobilde eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da arama yapılan otomobilde eroin ele ...
Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Akçakale’ye yeni mesire alanları kazandırılıyor
YEREL HABERLER Akçakale’ye yeni mesire alanları kazandırılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X