Viranşehir’de tır şarampole devrildi: 1 yaralı

'İyi ki senin kızınım'

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir Mardin Karayolunda meydana geldi. Viranşehir istikametine seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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