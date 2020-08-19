Gülebak’tan Şanlıurfalı başsavcıya ziyaret

ŞUÇGAD Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfalı Erdemli Başsavcısı Yaşar Özkan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, dernek adına Şanlıurfalı olan Mersin’in Erdem’li ilçesinde başsavcı olarak atanan Yaşar Özkan’a ziyarette bulundu. Başsavcı Özkan ile makamında bir araya gelen Gülebak, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Gülebak ziyarette, “Hemşehrimiz, Başsavcımız Yaşar Özkan’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dedik. Başsavcımızın bu önemli görevinde basın camiası olarak her zaman yanında olacağız. Kendisinin hemşehrimiz olması münasebetiyle bizlere yaşattığı gurur ile daha iyi yerlere görmeyi temenni ediyorum. Çalışan Gazeteciler Derneği adına ziyaret gerçekleştirerek tüm arkadaşlarımızın hayırlı olsun mesajını ilettim” ifadelerine yer verdi.

Erdemli Başsavcısı Yaşar Özkan ise, Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak’ın gerçekleştirmiş olduğu ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.