Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, SiverekKaracadağ yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Seydi K. yönetimindeki 06 BS 1286 plakalı Renault marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Seydi K. hafif yaralandı.
tarlaya devrilen otomobili vatandalar kaldırdı.
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