Koronavirüs şüphelisinin yakını, sağlık çalışanlarına saldırdı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, koronavirüs şüphesi bulunan yaşlı kadına müdahaleye giden 3 kişilik 112 Acil Servis ekibi, hasta yakınının tekme tokat saldırısına uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken, Vali Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esefle kınıyorum" dedi.

Saldırı olayı, dün Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 112 Acil Servis'e koronavirüs süphesi olan yaşlı bir kadının rahatsızlandığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine 112 Acil ekibi, verilen adrese gitti. Ancak yaşlı kadına müdahale eden 3 sağlık çalışanına kadının yakını olduğu öne sürülen M.Ş.D., tekme tokat saldırdı. Mahalleli araya girerek, saldırgan hasta yakınını uzaklaştırırken, polis ekiplerine haber verildi. Adrese gelen polis, M.Ş.D.'yi gözaltına alarak, emniyete götürdü. Sağlık çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, şunları yazdı:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan 112 ekibimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyorum. Faili gözaltına alınarak, adli soruşturma başlatılan olay ile ilgili gelişmeler, valiliğimiz ve adli makamlarca yakından takip edilmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-08-22 15:35:51



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