Haliliye’de yol yapım çalışması devam ediyor

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Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri ekipleri kırsal Yukarıakören Mahallesinde çalışmaları sürdürürken, yine aynı mahalleye bağlı Yeterli mezrasında çalışmaları tamamlayıp yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu. İlçede yol sorununun kesin çözümünü hedefleyen Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yukarıakören Mahallesinde başlattıkları yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler mevcut yollar üzerinde yapılan düzenlemelerinden ardından stabilizesini gerçekleştiriyor.

Öte yandan Fen İşleri ekipleri daha önce Yukarıakören Mahallesine bağlı Yeterli mezrasında başlattıkları çalışmaları tamamlayarak yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu.

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