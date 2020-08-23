Pandemi denetiminde 210 bin 600 lira para cezası kesildi Şanlıurfa’da sıkı denetimler devam ediyor

Şanlıurfa'da korona virüs salgınıyla mücadelede en önemli tedbirler olan maske, mesafe ve hijyen kuralı denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayanlara toplam 210 bin 600 Türk Lirası para cezası kesildi.

Kontrollü sosyal hayat sürecinde alınacak tedbirlerin aksatılmadan uygulanmasına yönelik denetimlerin devam ettiği tüm ilçelerde kaymakamlıkların organize ettiği 228’i araçlı olmak üzere bin 306 personelden oluşan 315 denetim ekibi, 22 Ağustos günü 3 bin 105 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi. Kuralları ihlal ettikleri belirlenen 31 iş yeri ve 40 kişi hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, 50 bin 400 Türk Lirası tutarında idari para cezası kesti.

Maske ve sosyal mesafe denetimleri kapsamında 143 kişiye 128 bin 700 Türk Lirası para cezası kesilirken, 485 personelden oluşan 139 ekibin görev aldığı izolasyon denetimlerinde de korona virüs pozitif tanısı ve temas tespit edilerek evde izolasyon tedbirine tabi tutulan 10 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenenler adreslerine çağrılarak, her birine 3 bin 150 Türk Lirası olmak üzere toplam 31 bin 500 lira para cezası yazıldı.

Evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşları telefonla arayarak, denetimlerini sürdürmeye devam eden pandemi çağrı merkezi de son 24 saatte 466 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

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