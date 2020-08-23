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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanlarına tatlı morali

İHA

Korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel çok sayıda tedbirin hayata geçirildiği Şanlıurfa'da, hastane ve sağlık birimlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına tatlı ikram eden Vali Abdullah Erin'e sağlık çalışanları sosyal medyadan teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarına tatlı morali

Korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel çok sayıda tedbirin hayata geçirildiği Şanlıurfa’da, hastane ve sağlık birimlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına tatlı ikram eden Vali Abdullah Erin’e sağlık çalışanları sosyal medyadan teşekkür etti.
Şanlıurfa’daki hastanelerin pandemi servislerini ziyaret ederek hastaların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, sağlık çalışanlarıyla da samimi sohbetler yaparak, görevlerinde başarılar diledi. Salgınla mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına desteğini her fırsatta gösteren Vali Erin, hastaneler, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü birimlerini ziyaret ederek, çalışanlara moral verdi.
Her gün yüzlerce kişiyi telefonla arayarak veya doğrudan ulaşarak filyasyon kayıtlarını gerçekleştiren filyasyon ekibine başarı dileklerini ileten bir mesajla birlikte tatlı ikramında bulunan Vali Erin’in davranışı, sağlık camiasında büyük morale neden oldu. Sağlık çalışanları, Vali Erin’in jestini sosyal medya hesaplarında paylaşarak, kendisine teşekkür ettiler. Vali Erin’in sağlık çalışanlarına ikram ettiği tatlının yanında bir kartta, “Değerli çalışma arkadaşım, COVID19 pandemi sürecinde sürdürülen mücadelede göstermiş olduğunuz fedakarlık ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” notunu paylaştığı görüldü.

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