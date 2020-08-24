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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'a Şanlıurfa'dan tepki Görevden alınan Sağlık-Sen Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, Genel Başkanları Semih Durmuş’a ateş püskürdü Sağlık-Sen Şube Başkanları Kurucu Başkanları Merhum Akif İnan’ın mezarı başında Durmuş’a meydan okudu Yabir: “Kendi hesabınızı kendiniz verin”

İHA

Genel merkez tarafından görevden alınan SağlıkSen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir ve bir çok bölgeden gelen şube başkanları ile üyeleri, Genel Başkan Semih Durmuş'a MemurSen Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Merhum Mehmet Akif İnan'ın kabri başında ateş püskürdü.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'a Şanlıurfa'dan tepki Görevden alınan Sağlık-Sen Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, Genel Başkanları Semih Durmuş’a ateş püskürdü Sağlık-Sen Şube Başkanları Kurucu Başkanları Merhum Akif İnan’ın mezarı başında Durmuş’a meydan okudu Yabir: “Kendi hesabınızı kendiniz verin”

Genel merkez tarafından görevden alınan SağlıkSen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir ve bir çok bölgeden gelen şube başkanları ile üyeleri, Genel Başkan Semih Durmuş’a MemurSen Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Merhum Mehmet Akif İnan’ın kabri başında ateş püskürdü.
SağlıkSen Şube Başkanları, geçen hafta genel merkez tarafından görevden alınan SağlıkSen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir’e destek olmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. MemurSen Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Merhum Mehmet Akif İnan’ın mezarı başında açıklama yapan Yabir, SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş’a ateş püskürdü.

"Çamur at izi kalsın mantığıyla ortaya atılan iddiaların tamamı maksatlıdır"
Görevden alınmasının şubeye yapılan bir darbe olduğunu söyleyen Abdulkadir Yabir, “Sağlıksen tarihinde bir ilk yaşanıyor. Seçimle geldiğim görev, delegelerin tevdi ettiği yetki hiçe sayılıyor. Şubemize resmen darbe yapılıyor. SağlıkSen Şanlıurfa şube başkanı olarak geçen hafta haksız, hukuksuz ve onur kırıcı bir şekilde SağlıkSen Genel Merkezi tebliği ile görevden alındım. Seninle çalışmak istemiyoruz denilerek önce istifa etmem istendi, teşkilatımızın karşı çıkması sonrası da; Çok çirkin ve dayanaksız bir şekilde, mesnetsiz ithamlarla görevden alındım. Hemen, peşinden söylüyorum. Çamur at izi kalsın mantığıyla ortaya atılan iddiaların tamamı maksatlıdır. Hukuki yollara sonuna kadar başvuracak, mahkeme mahkeme dolaşacak ve seçimle geldiğim koltuğa mahkeme kararıyla geri döneceğim inşallah. Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Yüz kızartıcı hiçbir meselem yok. Alnım açık, başım dik elhamdülillah. Sendikamızın maddimanevi her türlü değerine sonuna kadar sahip çıktım, çıkmaya da devam edeceğim" dedi.

"Sendika aidatlarına el koydunuz"
Abdulkadri Yabir, “Birilerine göre suçluyum, çünkü Mahmut Kaçar'ın alenen desteklediği ekibe karşı seçim kazandım. Neler oluyor neler. Sayın Kaçar'ın arzu, istek, temenni ve direktiflerine uygun şekilde beni görevden alan SağlıkSen Genel Başkanına MemurSen Konfederasyonumuzun kurucu genel başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ın memleketi Şanlıurfa'dan, memleketimden seslenmek istiyorum, Sayın Durmuş, ben kılı kırk yararcasına şubemizin parasına puluna sahip çıktım, asla har vurup harman savurmadım. Buna rağmen benim evime ekmek götürdüğüm maaşıma el koydunuz. Sendikamızın üye aidatlarından gelen gelirine el koydunuz” dedi.

"Bizleri yıldıramayacaksınız"
Seçimde kendilerine destek vermedikleri için tepelenmeye çalışıldıklarını söyleyen Yabir, “Sağlık çalışanları Kovid 19 pandemisinde ek ödeme, kadro, seyyanen zam gibi sorunlara çözüm beklerken, siz gündem değiştirmek için eleştirel tavrı ve sırf genel başkanlık seçimlerinde size destek vermediği dolayısıyla bir şube başkanınızı ve yönetim kurulunu tepelemeye mi çalışıyorsunuz? Benimle birlikte bir yardımcıma da aynı mesnetsiz gerekçelerle yöneticilikten süresiz uzaklaştırma cezası verildi. Pandemi sürecinde seyahat kısıtlaması varken ve kanun gereği yazılı savunma hakkı gasp edilen diğer 5 yönetim kurulu üyelerimize sırf Ankara'ya gidemedikleri için disiplin cezası verildi. Yetmedi şimdi de şube denetleme kurulu üyelerimize genel merkez disiplin kurulunca soruşturma açıldı. Fakat yanılıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bizleri yıldıramayacaksınız. Benim hesabını veremeyeceğim tek bir kuruşum yoktur. Siz bizimle uğraşmayı bırakın artık. Artık bizim sizin adınıza hesap veremediğimiz konularda çıkın, kendi hesabınızı kendiniz verin” şeklinde konuştu.

"Durmuş sözünde dursun"
Mobbing ve zulmü kendisine vazife edinmiş liyakatsiz, ve vasıfsız bir yönetim anlayışının kendilerini bu açıklamayı yapmaya mecbur bıraktığını ifade eden Yabir, “Gelinen noktada kurucu değerlerinden uzaklaşmış, sadece kamera önlerinde ve toplantılarda namus ve şeref kelimelerinin anlamını hatırlayan, mobbing ve zulmü kendisine vazife edinmiş liyakatsiz, ve vasıfsız bir yönetim anlayışı da bizi bu açıklamayı yapmaya mecbur etmiştir. Şubelere müdahale edilmeyeceği yönünde tüm teşkilatın önünde söz veren Sayın Durmuş, bundan bir kaç ay önce de "Döner sermaye yönetmeliği değişmezse bu genel başkan gider, yönetmeliği değiştirecek adam gibi bir genel başkan gelir" demişti. Şubelere müdahale ediliyor, döner sermaye yönetmeliği ise değişmedi. O halde size düşen gereğini yapmanızdır” diye konuştu.

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