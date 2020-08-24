Yalçınkaya mesire alanını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalçınkaya mesire alanını inceledi

İHA

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yapımı devam eden Sultan Mehmet mahallesi Atatürk Ormanı alanında incelemelerde bulundu.

Yalçınkaya mesire alanını inceledi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yapımı devam eden Sultan Mehmet mahallesi Atatürk Ormanı alanında incelemelerde bulundu.
Akçakale’nin en büyük mesire alanını Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Ormanı yapımına başlanan mesire alanında Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Fadıl Topdağ ile çalışma alanında incelemelerde bulunarak yükleyici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Yalçınkaya, içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır düğün salonu, barbükeler, ışıklandırma, bayan erkek lavabo, temiz içme su şebekesi, mescit, Kamelyalar ve oturma gurupları. Mesire alanın her bakımdan kusursuz olduğunu aktardı.
Vatandaşların günlük iş hayatından çıkıp rahat nefes alacakları bir mekan oluşturacaklarını belirten Yalçınkaya, “Akçakale’nin en büyük mesire alanını hizmete açıyoruz. Bununla ilgili büyükşehir belediyesi ile müştereken yaptığımız çalışmada ihale neticelendi. Şimdi yapım sürecine başladık Daire başkanımızla beraber sahada yaptığımız incelemede düğün salonun yeri yürüyüş alanları ve diğer alanlar ilgili tespitimizi yaptık çalışmalar başladı. Ümit ediyoruz ki yılbaşında bu parkımızı hizmete alacağız bu park 50 dönüm içinde de 50 yaşında çam ağaçları mevcuttur. Akçakale’nin şanına ve konumuna yakışacak sosyal donatılarla donatılmış bütün ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde büyükşehir tarafından dizayn edilmiş ve inşallah yılbaşında ilk düğün salonu olarak Akçakale de hizmete girecek bu hizmetle beraber diğer spor alanları oturma alanları hedefimiz yılbaşında bunun hizmete alınmasıdır. Akçakale ye ve Akçakale halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da, tedbirlere uymayanlara kesilen ceza 40 milyon lirayı aştı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da, tedbirlere uymayanlara kesilen ceza 40 ...
Şanlıurfalıların 'acı' mesaisi başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfalıların 'acı' mesaisi başladı
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'a Şanlıurfa'dan tepki Görevden alınan Sağlık-Sen Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, Genel Başkanları Semih Durmuş’a ateş püskürdü Sağlık-Sen Şube Başkanları Kurucu Başkanları Merhum Akif İnan’ın mezarı başında Durmuş’a meydan okudu Yabir: “Kendi hesabınızı kendiniz verin”
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'a Şanlıurfa'dan ...
Şanlıurfa’da kesilen toplam ceza 40 milyon lirayı aştı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kesilen toplam ceza 40 milyon lirayı ...
Sağlık çalışanlarına tatlı morali
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına tatlı morali
Pandemi denetiminde 210 bin 600 lira para cezası kesildi Şanlıurfa’da sıkı denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Pandemi denetiminde 210 bin 600 lira para cezası ...
Haliliye’de yol yapım çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yol yapım çalışması devam ediyor
Akçakale sanayi sitesinin yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Akçakale sanayi sitesinin yolları yenileniyor
Sağlık ekiplerine saldıran hasta yakını tutuklandı
YEREL HABERLER Sağlık ekiplerine saldıran hasta yakını tutuklandı
Şanlıurfa Besi yolu asfalta buluşturuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa Besi yolu asfalta buluşturuldu
Şanlıurfa’da 202 kişiye 188 bin 582 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 202 kişiye 188 bin 582 TL para cezası ...
Beyazgül muhtarların talep ve önerilerini dinledi
YEREL HABERLER Beyazgül muhtarların talep ve önerilerini dinledi
Koronavirüs şüphelisinin yakını, sağlık çalışanlarına saldırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs şüphelisinin yakını, sağlık çalışanlarına ...
Sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darp edildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darp edildi
Şanlıurfa’da salgın denetim merkezleri hizmete girdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da salgın denetim merkezleri hizmete girdi
Haliliye’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa’da yağmur yağışı fıstığa zarar verdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yağmur yağışı fıstığa zarar verdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X