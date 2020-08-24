Şanlıurfa'da, tedbirlere uymayanlara kesilen ceza 40 milyon lirayı aştı



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) KORONAVİRÜS vakalarının arttığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, kurallara uymayan kişi ve işletmelere mart ayından bu yana 40 milyon 167 bin 133 lira idari para cezası kesildi.

Türkiye'de en çok pozitif vakanın tespit edildiği 5 kentten biri olan Şanlıurfa'da, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbir kararlarını ihlal edenlere göz açtırılmıyor. Kentte koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik 24 Mart ile 22 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 40 milyon 167 bin 133 lira idari para cezası kesildi.

POLİS EKİPLERİ ANONSLA UYARMAYA DEVAM EDİYOR

Kesilen cezalara rağmen pozitif vaka sayısının artmaya devam ettiği kentte, vatandaşların büyük bölümü ise sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmeyi sürdürüyor. Kuralları ihlal ettikleri için kesilen para cezalarının ödenmeyeceğini ileri süren kent sakinlerinden Ahmet Kaya, "İnsanlar bu cezayı nasıl ödeyecek? Vatandaşlarımız cezaya maruz kalmaması için kurallara uymalı" dedi.

Kentte halen birçok kişinin kurallara uymadığını ifade eden Halil Arslanbey ise insanları bilinçli davranmaya, kendisini ve çevresini korumak için maske takıp, sosyal mesafeye uymasını istedi.

Kentte, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde uyarı anonsları yapan polis ekiplerinin maske ve sosyal mesafe denetimi ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-08-24 11:57:28



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