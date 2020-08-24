HRÜ’de özel yetenek sınavını

Harran Üniversitesi tarafından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Kapalı Spor Salonunda yapılacak olan sınav sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapılıyor.

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, kapalı spor salonu, profesyonel çim sahası, olimpik kapalı yüzme havuzu, eğitim salonları ve güçlü akademik kadrosu ile göz dolduruyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğretmenlik ve antrenörlük bölümleri için yapılacak sınav 24 Ağustos Pazartesi sabah erkek adayların elemeleriyle başladı. Bayan adayların sınavı ise 25 Ağustos Salı günü saat 08.00’da yapılacak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 20 Erkek, 12 Kadın, 4 engelli sporcu ve 4 milli sporcu olmak üzere 40 öğrenci, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ise 22 Erkek, 14 Kadın, 4 engelli sporcu olmak üzere 40 öğrenci, iki bölüme toplamda 80 öğrenci alınacak. Özel Yetenek sınavına ilgi büyüktü. 572 erkek, 197 kadın ve 20 engelli olmak üzere 789 aday başvuru yaptı. Adaylara 3 gün öncesinden sınav eğitimi ve prova hakkı verildi.

Adayların, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ve sporcu özgeçmiş puanları bütün adaylarla paylaşıldı. Yetenek sınavı şeffaflık ilkesi doğrultusunda herkese açık bir şekilde, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan profesyonel kayıt ile Üniversitemiz Youtube kanalında canlı yayın olarak yayınlanmaktadır.

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