İş makinesinin lastiğinden kaçak sigara çıktı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir iş makinesinin lastiğinde ve bir evde yapılan aramada 11 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir iş makinesinin arka lastiğinin içerisinde ve bir evde toplam 11 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan H.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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