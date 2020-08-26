Hasadı yapılan isotlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

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Şanlıurfa’da hasadın ardından toplanan isotlar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Akçakale Fidanlığında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince 10 dönümlük alanda yerli tohumla yetiştirilen isodun ilk hasadı yapıldı. İsotlar, kentte dar gelirli ailelere torbalarla dağıtıldı.



“İsotlar dar gelirli ailelere dağıtıldı”

Hasada katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hasadı yapılan isotların belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere eşit olarak dağıtılması talimatını verdi. Talimatın ardından toplanarak poşetlenen isotlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince ailelerin adreslerine ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince adreslerine getirilen isotları teslim alan vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve kendilerini unutmayan destek veren Beyazgül'e ve ekibine teşekkür etti.

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