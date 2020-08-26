Tedbirlere uymayanlara 197 bin 550 TL ceza

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara 197 bin 550 lira ceza kesildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Kentte 469 ekibin katılımıyla dün gerçekleştirilen uygulamada, 3 bin 256 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirildi. Pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adreslerini de kontrol eden ekipler, adreslerinde bulunmayan 11 kişiye ulaşarak evlerine dönmelerini sağladı. Yapılan çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 120 kişiye para cezası kesen ekipler, karantina tedbirlerini ve izolasyon kurallarını ihlal eden 43 iş yeri ve 57 kişiye ceza yazdı. Ekipler, bu kapsamda işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 197 bin 550 lira ceza uyguladı.

Öte yandan, Pandemi Çağrı Merkezi de son 24 saatte izolasyon tedbirine tabi tutulan 439 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.