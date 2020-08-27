Borcu borçla kapatmaya çalışan ailenin evindeki para ve altınlar çalındı Parası ve altınları çalınan aile yardım bekliyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir ailenin borçlarını kapatmak için ödünç aldıkları para ve altınlar çalındı. Aile, yaklaşık 2 aydır bulunamayan hırsızların bulunmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, 31 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın 1. günü yaşandı. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen 2 kadın, Eyyübiye ilçesinde İbrahim Tuncer’e ait eve girdi. Kadın hırsızlar, iddiaya göre İbrahim Tuncer’in arkadaşlarından borcunu kapatmak için ödünç aldığı 25 bin lira değerindeki bir miktar altın ve 18 bin lirayı çalarak izlerini kaybettirdi. Durumu polis ekiplerine bildiren Tuncer, yaklaşık 2 aydır bulunamayan hırsızların bulunması ve mağduriyetinin giderilmesi için yardım istedi.



Güvenlik kamerasına yansıdı

Mağdur olduğunu ve yardım beklediğini aktaran İbrahim Tuncer, “Bayramın birinci günüydü. Cebimde 18 bin 520 lira para vardı. Çocukların çekmecesinde de 2 adet küpe vardı. Bayramın ikinci gününde eve geldiğimizde gardırobun dağıldığını gördük. Bizler durumu emniyet birimlerine bildirdik. Ekipler parmak izleri aldı. Yaklaşık 2 aydır bekliyoruz. İki kadının içeri girdiğini, parayı alıp bölüştüklerini ilettik. Olayın görüntülerini güvenlik kameralarında tespit ettik. Benim ricam, emniyet ekiplerinin paraları bulup bana teslim etmeleridir. İhtiyaç sahibiyim. Çek almıştım, borçlarım var. Hırsızlar herhalde kapıyı kimlikle açmışlar. Hırsızlar yaklaşık 20 dakika falan evin içinde kalmışlar. O gün de binada kimse yoktu. Allah rızası için emniyet ekiplerinden hırsızları ve paramı bulmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, Tuncer’e ait eve iki kadının girdiği, yaklaşık 20 dakika içeride kaldıktan sonra binadan çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

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