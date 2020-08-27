Çakmakla oynayan çocuklar 2 otomobili yaktı

Şanlıurfa’da çakmakla oynayan çocuklar iki aracı yaktı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, park halindeki otomobilin içinde çakmakla oynayan çocuklar, otomobilin alev almasına neden oldu. Otomobilden son anda çıkan çocuklar durumu yakınlarına haber verdi. Evden çıkan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki başka bir otomobile de sıçradı. İtfaiyenin müdahale ettiği araçlardan biri tamamen yanarken diğer araç ise kısmen zarar gördü. Araçların Ersan Ç. ile Alişan K.’ya ait olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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