Eyyübiyeli gençlerden bir başarı daha

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Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençler, düzenlenen turnuvada 3’üncü oldu.

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde sportif müsabakalara katılan gençler, Sakarya’da düzenlenen Minik Yıldızlar Türkiye Takım Karate şampiyonasında da dereceye girdi. Sakarya’da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası, 52 takımın katılımıyla gerçekleşti. Eyyübiye Belediye sporcularından Savaş Öğüş, İsmail Efe Eker ve Mustafa Deniz takım halinde 3. Olup, turnuvaya da damga vurdu.

Gençler, kendilerine sunulan destekten dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

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