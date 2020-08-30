Şanlıurfa´da kaza; motosikletten yola fırlayan Bekir öldü, kişi 2 yaralı

Tatilci, başkan ve korumasından şikâyetçi oldu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, otomobile çarptıktan sonra motosikletten yola fırlayan Bekir Kılıç (26), başka otomobilin altında kaldı. Kazada sürücüler yaralanırken, Kılıç da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, CeylanpınarViranşehir yolunun 8´inci kilometresinde meydana geldi. Bekir Kılıç'ın kullandığı plakası öğrenilmeyen motosiklet, Gökhan A. yönetimindeki 34 KU 9516 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten yola fırlayan Kılıç, karşı yönden gelen başka otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kılıç ile yaralı otomobil sürücülerini ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-08-30 09:54:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.