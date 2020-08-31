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Albayrak’tan Öcalan’a Kandil cevabı “Belediyemizin parasını Kandil’e gönderemiyorsunuz, araçları ile hendek kazamıyorsunuz artık” “Yeşil alan miktarını artırıp cami ve aş evi yapacağımız yeri satmıyoruz, ama sen beynini Kandil’e sattığın için iftira atıyorsun” Öcalan ile Albayrak arasında yolsuzluk ve park atışması

İHA

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile bir önceki dönem belediyeye kayyum olarak atanan ve son seçimde ise belediye başkanlığını seçimle kazanan Şeref Albayrak arasında belediye üzerinden tartışma yaşandı. Halfeti meydanında bağıran Öcalan, Şeref Albayrak'ı usulsüzlük yapmakla suçladı. Sosyal medya hesabından Öcalan'a cevap veren Şeref Albayrak ise belediyenin parasını Kandil'e göndermediklerini, araçlarıyla hendek kazamadıklarını belirterek, satılığa çıkarıldığı söylenen parkta aş evi ve cami yapacaklarını dile getirdi.

Albayrak’tan Öcalan’a Kandil cevabı “Belediyemizin parasını Kandil’e gönderemiyorsunuz, araçları ile hendek kazamıyorsunuz artık” “Yeşil alan miktarını artırıp cami ve aş evi yapacağımız yeri satmıyoruz, ama sen beynini Kandil’e sattığın için iftira atıyorsun” Öcalan ile Albayrak arasında yolsuzluk ve park atışması

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile bir önceki dönem belediyeye kayyum olarak atanan ve son seçimde ise belediye başkanlığını seçimle kazanan Şeref Albayrak arasında belediye üzerinden tartışma yaşandı. Halfeti meydanında bağıran Öcalan, Şeref Albayrak’ı usulsüzlük yapmakla suçladı. Sosyal medya hesabından Öcalan’a cevap veren Şeref Albayrak ise belediyenin parasını Kandil’e göndermediklerini, araçlarıyla hendek kazamadıklarını belirterek, satılığa çıkarıldığı söylenen parkta aş evi ve cami yapacaklarını dile getirdi.
Beraberindeki partililerle Halfeti ilçesine giden HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, meydanda bağırarak Belediye Başkanı Şeref Albayrak hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Öcalan, “Hırsızların peşine düşeceksin. Halfeti halkı duysun. Park satılığa çıkartmışlar. Yolsuzluk, usulsüzlük, ahlaksızları gidin mahkemenin önüne çıkarın. Biz esnafımızla, halkımızla buluşmaya gelmişiz. Bilgi paylaşacağız. Fıstık Halini, koskoca 4 Nisan Parkını satılığa çıkartmışsınız. Ayıp ayıp, yazıklar olsun size. Devletin memuruyum diyorsun. Bu halkın malını satmaya gelmişsiniz. Parkı korumaya almışlar, etrafını sarmışlar insanlar girmesin diye. Ne için, satılığa çıkartmış arkadaşlar. Halkın malını mülkünü, Fıstık Halini bunlar da devlet memuru adı altında kayyumu koruyor. Kayyum ticari ilişkileri var. Halfeti Belediyesini 60 trilyon borca koymuş. 2016’da kasada 2 trilyon para vardı, şimdi 60 trilyon borç batağında. Biz yaptıklarına bakın, halkın vekilleri, il başkanları, ilçe başkanları esnafı ziyaret etmek istiyor düştükleri hale bakın. Bu haldeler, tüm Halfeti duysun. Yazılar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun size. Halkın küçücük bir parkı var, onu da satılığa çıkartmışsınız. Tabiki halkı bilgilendireceğiz, esnafımızı ziyaret edeceğiz. Ne oluyor size, yönünüzü şaşırmışsınız, yazık. Kayyumunuz oteller satın almaya çalışıyor. Halfeti’de ne varsa satıp çekip gitmeye çalışıyor. Tabi ki halkımızı bilgilendireceğiz, ayıp değil mi. Halkın oylarıyla seçildik biz, biz milletvekiliyiz. Bu halk oy verdi, Urfa’dan 300 bin oy aldı. Yazık değil mi siz böyle yapıyorsunuz. Demokrasi mi bu, insan hakları mı bu” dedi.

Albayrak sosyal medyadan cevap verdi
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise sosyal medya hesabından o iddialara cevap verdi. Albayrak, belediyenin parasını Kandil’e gönderemedikleri, araçları ile hendek kazamadıkları için böyle yaptıklarını söyleyerek, “Yeşil alan miktarını artırıp cami ve aş evi yapacağımız yeri satmıyoruz ama sen beynini Kandil’e sattığın için iftira atıyorsun düşünmeden bilmeden konuşuyorsun ucuz siyaset yapıyorsun. Belediyemizin parasını Kandil’e gönderemiyorsunuz araçları ile hendek kazamıyorsunuz artık. Bu güne kadar tüm halkımızın bildiği bu projemiz hakkında belediyemizden herhangi bir bilgi almadan, olumlu olumsuz görüş beyan etmek yerine şahsımı itham ederek hiç bir faydanızın olmadığı Halfeti'ye hizmet etme sevdamızı lekeleyemezsiniz” şeklinde konuştu.
Öcalan’ın doğduğu kırsal Mahalle olan Ömerli’de yüzde 40 oy almalarını hazmedemediklerini belirten Albayrak, "Hala seçilmiş belediye başkanını kayyum olarak lanse ederek, 2019 Halfeti yerel seçim başarısızlığınızı gizleyemezsiniz. Kendi doğduğun ve hiçbir faydanın olmadığı Ömerli'de bile oyların yüzde 40'ını aldık. Kayyum olarak görev başladığım dönemde 3 aydır maaş ödemediğiniz için hesapta 2 milyon para vardı evet. İşçilerin emeğini alın terini bile kirli siyasetinize engel etmişsiniz. Sözleşme yaptığınız sendika DİSK'e ait borçların dahi ödemesini biz yaptık. Hani siz işçiden emekten yanaydınız sol siyaset yapıyordunuz” ifadelerine yer vererek, 4 Nisan Parkına yapılacak cami ve aşevi projesinin görsellerini paylaştı.

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