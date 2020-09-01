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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domates tarlasında ders başı Siverek’te öğrenciler uzaktan eğitime başladı

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 20202021 eğitim öğretim uzaktan eğitimle başladı. Bazı öğrenciler evlerinde internet olmadığından okul sınıflarına gelerek, uzaktan eğitime katılırken, bazı öğrenciler ise tarlada tabletleriyle uzaktan eğitime katılıyor.

Domates tarlasında ders başı Siverek’te öğrenciler uzaktan eğitime başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 20202021 eğitim öğretim uzaktan eğitimle başladı. Bazı öğrenciler evlerinde internet olmadığından okul sınıflarına gelerek, uzaktan eğitime katılırken, bazı öğrenciler ise tarlada tabletleriyle uzaktan eğitime katılıyor.
20202021 eğitim öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de, okunan istiklal marşı ve çalınan sembolik zil ile başladı. Ancak salgın nedeniyle öğrenciler okullara gelemedi. Eğitim EBA üzerinden uzaktan eğitim ile yapıldı.
Babasının domates bahçesinde ders çalıştı
Böğürtlen 8. Sınıf öğrencisi Rabia Çengil, evlerinin önündeki babasına ait domates bahçesinde bir yandan domates toplarken, uzaktan eğitim saatinin gelmesiyle beraber kardeşine ait tablette merkezden yapılan canlı yayın ile öğretmeninden canlı olarak dersi seyretti.
Vali amcadan bir tablet istiyorum
Kardeşine ait tabletle domates bahçesinde dersini çalışan Rabia, daha iyi ders çalışmak için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’den bir tablet istedi. Rabia okulunu çok özlediğini ve bir an önce okulların açılmasını istediğini belirterek, ”Virüs nedeniyle geçen sene doğru dürüst okula gidemedik. Bu sene de okullar açıldı, yine okula gidemiyoruz. Ben boş zamanlarda babamın tarlasında çalışıyorum. Ders saati geldiğinde ise kardeşimin tabletinden EBA üzerinden dersimi dinliyorum. Ama bir tabletim olsaydı, daha iyi ders çalışırdım. Vali amcamdan bir tablet istiyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı emirleri doğrultusunda internet altyapısı sağlam olan merkez okullarında kurulan EBA destek merkezleri sayesinde öğretmenler kırsal mahallelerde olan öğrencilerine uzaktan ders veriyor. İnterneti olmayan öğrenciler ise okullarda açılan uzaktan eğitim sınıflarına gelerek, öğretmenlerinden canlı olarak dersleri dinliyor.
İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Böğürtlen ilkortaokulu idaresi, okul internetine bağladıkları modemlerle öğrencilerin evlerinde rahatça internete girip derslerini çalışmaları imkanını sağladı. Evlerinde bilgisayar, tableti olmayan öğrenciler ise, yine okulda açılan EBA sınıfları ile sınıfa gelerek, rahatça derslerini bilgisayarlar üzerinden takip edebiliyor.
Evinde internet ve bilgisayar olmadığı için okula gelen ve uzaktan eğitim sınıfında merkezden canlı yayın yapan öğretmenini seyreden Sulatan Çay, ”Evlerimizde bilgisayar yok, internet yok. Öğretmenlerimiz sınıflara bilgisayarlar yerleştirmiş, bizde bu sınıflara gelerek ders dinliyoruz. Bir an önce okullarımızın açılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Böğürtlen 8. Sınıf öğrencilerine ilk dersi veren Öğretmenlerden Cansu Kılıç, "Bugünden itibaren öğrencilerime yönelik canlı yayınlarımız başladı. Bilindiği gibi köylerde internet erişimi biraz zor, onun için şehir merkezinde EBA destek noktaları kuruldu. Bizde Yusuf Sami Anadolu Lisesindeyiz ve burada okulumuza tahsis edilen bir sınıf var, bizde bu sınıftan canlı yayınlarla öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Yusuf Sami Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Karael yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda okulumuzda EBA Destek Merkezimizle yalnızca kendi öğrencilerimize değil, uzaktan eğitime erişimi kısıtlı olan okullarımıza ve öğrencilerimize de imkan sağlamaya çalışıyoruz. Özelikle kırsal kesimde ki öğretmenlerimiz öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı vermeleri için burada ki, akıllı tahtaları, bilgisayarları, fiber altyapısını rahatlıkla kullanabilecektir” diye konuştu.

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