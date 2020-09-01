Telabyad'ta bir terörist yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu PKK/YPG terör örgütü içerisinde istihbarat faaliyetlerinde bulunan ve örgütün silahlı faaliyetlerine katılan bir terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/YPG terör örgütü adına istihbarat toplayan bir kişi belirlendi. Terör örgütünün silahlı faaliyetlerinde de yer aldığı öğrenilen S.E.H. düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, 3 adet uzun namlulu silah, bir adet tabanca ve bu silahlara ait 73 adet mermi ile çok sayıda şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.