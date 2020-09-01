Akçakale'de Toki projesi hayata geçirildi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçede TOKİ çalışmalarının başladığı müjdesini verdi. Yalçınkaya, 400 günün sonunda 316 daire, 4 dükkan, 1 cami olmak üzere mahalle oluşturacaklarını söyledi.

İlçede bir ilk olma özelliği taşıyan TOKİ Konutları Projesi için çalışmalar başladı. Projenin öncülüğünü yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sahaya inerek inşaat alanında incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“İlçenin 100 yılını şekillendirmede ilk adım”

Hayal olarak görülen bir projeyi hayat geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yalçınkaya, “Allah'a şükür bugünleri gördük. Anlattığımızda herkes hayal gibi bakıyordu. 400 gün süre var. 400 günün sonunda 316 daire, 4 dükkan, 1 cami olmak üzere mahalle oluşturuyoruz ve Akçakale'nin çehresini değiştiriyoruz. Akçakale'nin 100 yılını şekillendirme noktasında ilk adım ve ilk olarak Akçakale TOKİ ile yüz yüze geldi. Allah'a şükür inşaat başladı. Bundan sonrası artık 400 günü tamamlayıp Akçakale'ye bu güzel hizmeti, bu insanların ayağına götürmek. Bu insanlarımızın güzel şehirde yaşamalarını temin etmek” ifadelerini kullandı.

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