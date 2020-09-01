Tel Abyad'da terör örgütüne istihbarat sağlayan terörist yakalandı

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK'ya istihbarat sağlayan 1 terörist yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde, ortak çalışma yürüten Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat toplayan teröristi tespit etti. Daha önce de terör örgütünün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı belirlenen S.E.H. isimli terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin evinde yapılan aramada; 3 otomatik tüfek, 1 tabanca ve silahlara ait 73 mermi ile çok sayıda şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan terörist S.H.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-09-01 14:16:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.