Şanlıurfa´da silahlı kavgada, 2 kardeş vurularak yaralandı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,(DHA)ŞANLIURFA'da, alacak meselesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş vurularak, yaralandı.

Olay, Yenice Mahallesi'nde bulunan buğday pazarında meydana geldi. İddiaya göre, pazarda karşılaşan 2 grup arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan birinin ateşlediği tabancadan çıkan mermiler Mehmet Emin Kahramanoğlu ile kardeşi Ahmet Kahramanoğlu'na isabet etti.

Yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden Mehmet Emin Kahramanoğlu'nun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-09-01 14:43:55



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