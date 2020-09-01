Şanlıurfa’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Şanlıurfa’da alacak verecek kavgasında silahla vurulan 2 kardeş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Zahireciler Borsası'nda yaşandı. İki kardeşin işlettiği iş yerinde bir grupla yaşanan alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Sopa ve silahların kullanıldığı kavgada dükkanı işleten kardeşler Mehmet Emin K. ve Ahmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.