Belediye başkanı 1 buçuk yılını anlattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent genelinde görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek, göreve geldiği günden bu yana yapılan tüm çalışmaları kamuoyuna aktardı ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ulusal ve yerel basının geniş katılımıyla düzenlenen toplantı Büyükşehir Belediyesi tarafından Nisan 2019'dan bu yana yapılan faaliyetleri ve projeleri içeren bir sinevizyon gösterisiyle başladı. Ardından gazetecilere bir selamlama konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sunum eşliğinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Şanlıurfa'yı büyük bir aile olarak gördüklerini ve ortak akıl algısı içerisinde, açık, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayış ile yönetmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Beyazgül, "Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen süre içerisinde yapılan ve yapılması planlanan projelerimizi her platformda olduğu gibi bugün de kamuoyu ile paylaştık" dedi.

Çalışmalarını kamuoyuna anlatan Başkan Beyazgül, “Şanlıurfa ilçeleri ile birlikte kadim bir şehirdir. Bazı şehirler kadim şehir olma özelliğini dizayn etmek için 500 yıl veya bin yıl öncesine dayandıklarını ifade ederler ancak Şanlıurfa insanlıkla birlikte var olan bir şehirdir. Şanlıurfa’mızın her bir ilçesi ayrı bir farklı, ayrı bir düzen, ayrı bir tarihtir, ayrı özellikleri olan bir ile sahibiz. Şehirler insan hayatında çok önemlidir. Şanlıurfa’nın geçmişinden bu yana bir takım konuları gündeme getirme ihtiyacını hissediyorum, Şanlıurfa’nın geleceğini kurmamız için geçmişini de bilmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'da kentsel dönüşümü hızlandırdık

Şanlıurfa'nın hızla kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Beyazgül, "Gecekonduların yoğunluklu olduğu ilçemiz Eyyübiye'de ile diğer ilçelerimizde ve şehrin tarihi dokusu içerisinde kangren ve kanser gibi hücreler oluşmuş, kentsel dönüşüme ihtiyaç olan bir çok yer gördük ve tarihi mekanların gecekondularla işgal edildiğine şahit olduk. Kadim bir şehir olan Şanlıurfa'nın kentsel dönüşüme hızla geçmesi gerekiyor. Bu şehrin dönüşmesi için hep beraber kendi güzelliklerimizi kişisel dünyamızdaki renkleri şehre yansıtmamız lazım, ön yargılarımızdan kurtulmamız lazım. Bir masal şehri dokunuşumuzda bir rüya şehri oluşturmak istiyorsak el birliği içerisinde hep beraber çalışmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa'nın değerlerine sahip çıkmalıyız

Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa’ya baktığımız zaman Şanlıurfa bir tarih şehridir, peygamberler şehridir, bir gastronomi şehridir, bir tarım şehridir. Genç nüfusu çok olan bir şehir ve bir çok özelliği, güzelliği içerisinde barındıran bir marka şehirdir Şanlıurfa. Eğer biz bunları değerlendirmediğimiz zaman geriye dezavantaj kalıyor. Tarım şehri olduğumuz bu zenginlikleri ne yapıyoruz? Bu zenginliklerimize sahip çıkmadığımız zaman komşu vilayetlerimiz sahip çıkıyor. Ne yapacağız, tarıma sayalı sanayi el birliği ile kurmak zorundayız. Tarih diyoruz, müzik diyoruz, turizm diyoruz, ama bu güzelliklerimizin ortaya çıkması ve bundan yararlanması içinde iyi bir turizm alt yapısı ve iyi bir turizm rotasına ihtiyacımız var, bunları gerçekleştirmediğimiz zaman ancak şehrimizi uzaktan seyrederiz, bütün bu zenginliklerin bize yansımasını sağlamalıyız. Şehirleri biçimlendiren tarih, kültür olduğu kadar ekonomide bir şehrin varlığına biçimlenmesine etki etmektedir" şeklinde konuştu.

40 yıllık tapu sorunu çözülüyor 400 tapu dağıtılıyor

Toplantıda birbirinden önemli müjdeler veren Başkan Beyazgül, Eyyübiye İlçesi Eyüpnebi mahallesinde bulunan vatandaşların 40 yıllık tapu sorununun çözüme kavuşturulduğunu müjdeledi.

Beyazgül, "Eyyübiye İlçesi Eyüpnebi mahallesinde ilk etapta 400 tapu sahibine tapuları dağıtılıyor. 400 tapunun mülkiyetini belirledik o tapu sahiplerinin kendi alanları içerisinde kadastro çalışmalarını yaptık. Kale eteğinde yer alan 300 konutu yıktık. Metropol alanı olan Kızılkoyun'da ise 35 konutu yıktık ve o alandaki mağaraları açığa çıkararak ışıklandırmasını yaptık" ifadelerini kullandı.

Kızılay binası da yıkılıyor

Şanlıurfa Büyükşepir Belediyesi EK Hizmet Binasını yıkarak meydan yaptıklarını belirten Beyazgül, " İlk önce burayı yıktık şimdi Kızılay’ın tapularını aldık iki ay zaman verdik. iki ay sonra ise Kızılay binası yıkılmış olacak. Büyükşehir hizmet binası aynı şekilde ve yakında Büyükşehir Binamızı taşıyoruz" dedi.

İlçelerde de hizmetlerimiz devam ediyor

İlçelerde de önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Başkan Beyazgül, "Siverek Kale Eteğinde gecekondulaşma ve binalar var onlarla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlçelerimizde park ve yeşil alan sorunlarımız, oyun grubu eksiklerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kırsal alanlarımızda yolları beton yol ve sathi asfaltla buluşturduk. Halen asfalt ve stabilize yollarımız devam ediyor. Yaptığımız bir ihale ile stabilize olmayan yol kalmayacak" sözcüklerine yer verdi.

Şanlıurfa'ya lunapark ve hayvahat bahçesi kazandırılıyor

Şanlıurfa için lunapark ve hayvanat bahçesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Beyazgül, " Projelerimizi bitirdik, ihalesini yaptık. En kısa sürede kentimizde ihtiyaç olan lunapark ve hayvanat bahçesini Şanlıurfa'ya kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Büyükşehir her geçen gün makine ve araç parkını zenginleştiriyor

Belediyede tasarruf anlamında 226 tane aracı kendi paralarıyla satın aldıklarını her geçen gün makine ve araç parkını zenginleştirdiklerini kaydeden Başkan Beyazgül, "226 aracı kiradan kurtararak kendi aracımızı kullanmaya başladık. Asfalt plentimizi aldık, tırlarımızı aldık, kamyonlarımızı aldık kollarımızı sıvadık. 100’ün üzerinde projemiz yolda. Gerçekleştirdiğimiz projelerin bir kısmını anlattık. Şanlıurfa hepimizin eseri olacak" diye konuştu.

Toplantı soru ve cevapların ardından sona erdi.

