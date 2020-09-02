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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü'de yol seferberliği

İHA

Karaköprü'de yol seferberliği

Karaköprü’de yol ihtiyacının karşılanması için yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.
Karaköprü'de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından başlatılan yol seferberliği sürüyor. İlçenin birçok mahallesinde yol çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri özellikle yapılaşmanın arttığı ve yeni yol ihtiyacının olduğu Seyrantepe ve Doğukent mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Bir şehrin karşılanması gereken en önemli hizmetinin yol olduğunu kaydeden Baydilli, "Karaköprü ilçemiz gösterdiği büyüme oranıyla Güneydoğu'nun en hızlı büyüyen ilçesi konumundadır. Tabi bu büyümeye yetişmemiz gerekiyor, biz de bunun farkında olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Pandemi dönemi olmasından dolayı çalışmalarımızda aksaklıklar yaşansa da biz Fen işleri ekiplerimizle birlikte yol açma, yolları yenileme konusunda önemli bir uğraş veriyoruz. İlçemizde yapılaşmanın fazla olduğu, nüfusun hızla arttığı Seyrantepe, Batıkent, Doğukent gibi mahallelerimizde yeni yol açma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanında yine vatandaşlarımızın kış aylarında çamurlu yollarda sıkıntı çekmemesi için de açtığımız yollarda Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları biter bitmez kilitli parke döşeme işlemi yapıyoruz. Diğer mahallelerimizde de ihtiyaçlara bağlı olarak program dahilinde yol çalışmaları, deforme yollarda onarım işlemleri sürüyor. Yeni yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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