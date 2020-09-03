Şanlıurfa’da fırındaki yangına müdahale sırasında patlama: 6 yaralı

Şanlıurfa’da bir ekmek fırınında çıkan yangına müdahale eden 4’ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı. Saniye saniye kameralara yansıyan patlamada yaralanan itfaiye erlerinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Hal Pazarı'ndaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ettiği sırada içeride patlama meydana geldi. Kameralara yansıyan patlamada alevlerin arasında kalan itfaiye erleri Şükrü T., Mehmet A., Ahmet A., Fevzi P. ile 2 fırın çalışanı yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan itfaiye eri Fevzi P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın ve patlamanın neden kaynaklandığının araştırıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.