Şanlıurfa´da salça sezonu başladı



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da, domates ve biber hasadının başlamasıyla birlikte salça yapmak isteyenler, sıkma tesislerinin yolunu tuttu. Günde 10 ile 15 ton arasında domates ve biberi salça yapmaya hazır hale getirdiklerini aktaran işletme sahibi Muhammet Keşküş, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle salça sezonunun geç başladığını söyledi.

Domates ve biber hasadının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa´da salça sezonu da açıldı. Evlerinin salça ihtiyacını karşılamak isteyen Şanlıurfalılar, hal pazarından aldıkları salçalık biber ve domatesi sıkma tesisine getirerek, salçalarını el değmeden hazırlatıyor. Koronavirüs salgınından dolayı salça sezonunun geç açıldığı belirten işletme sahibi Muhammet Keşküş, sıkma tesisinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Günde 10 ile 15 ton arasında biber ve domatesi salça haline getirdiklerini aktaran Keşkük, halkın marketlerde satılan hazır salçaları almak yerine böyle yaptırmayı daha çok tercih ettiklerini kaydetti.

`GÜNDE 10-15 TON DOMATES VE BİBER İŞLİYORUZ´

Vatandaşın aldığı domatesi ve biberi tesise getirdiklerini söyleyen Muhammet Keşküş, gelen sebzeleri bol suyla yıkadıklarını vurguladı. Ardından yıkanan domatesi sıkma makinesine aktardıklarını anlatan Keşküş, şöyle konuştu:

"Normalde evde domatesi sıkmak 3 günü buluyor. Çünkü evde domatesler kesilip, tuzlandıktan sonra sıkılıyor. Ancak bu durumda domateste ekşime de olabiliyor. Evde 3 günde yapılan işi biz burada 15 dakikada yapıyoruz hatta tonlarcasını işliyoruz. Çekilen domatesi hijyenik bir şekilde el değmeden bidonlara aktarıyoruz. Sıkılan domatesleri pikaplar ile evlere gönderiyoruz. Evlerde de kadınlar leğen ya da tepsilere boşaltarak salçalarını kendileri hazırlıyor. Normalde günde 10 ile 15 ton arasında sebze geliyor. Hafta sonları bu 30 tona kadar çıkabiliyor. Biber salçasını yaparken de normalde Urfalılar biberi kabuklu haliyle salça yapıyor. Kabuklu olması da mideye zarar veriyor. Mide de ekşime yapıyor. Ancak makineden yapınca kabuk soyuluyor. Kabuksuz şekilde salça oluyor. Bu sene yıl sonuna kadar sezonun devam etmesini bekliyoruz. Çünkü salgından dolayı geç başladık."

`MAKİNEDEN SALÇA YAPMAK DAHA SAĞLIKLI´

Eskiden makine olmadığı için kadınların domatesi evlerde elle sıktığını söyleyen işletme yetkilisi Ahmet Keşküş ise böyle yapılan salçanın mideye zarar verdiğini belirtti. Elle sıkılan domatesten yapılan salçada asit oranının yüksek olduğunu aktaran Keşküş, "Ancak makinede yapıldığı zaman asit oranı çok düşük oluyor. Çünkü içine tohumu, çekirdeği ve kabuğu hiç girmiyor. Daha sağlıklı oluyor. Domatesin 100 kilosunu 35 liraya, biberin 100 kilosunu ise 40 liraya çekiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-09-04 09:36:12



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