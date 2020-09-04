Akçakale'de yollar kışa hazırlanıyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kırsal mahallelerde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi ve bugüne kadar 20 kilometre stabilize yol yapıldığını belirtti.

Akçakale Belediyesi kırsal hizmetler Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal ayırt etmeksizin yol çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile üst ve alt yapı çalışmalarında hummalı bir çalışma başlatıldı. Ceylanpınar sınırından Akçakale'nin tüm kırsal mahallelerindeki yollarda revizyona gidildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde devam eden çalışmalar kapsamında AkçalıŞanlızeda , GölbaşıBinekli, Akçalı Berdi, BulutluUlucak, KılıçlıKümeevler, AyyıldızKurudere ve Büyüktaş grup yollarında stabilize yol çalışmaları tamamlandı. Ekipler, YazlıcaEkinyazı arasında çalışmalarını ise sürdürüyor.

Başkan Yalçınkaya da kırsal mahallelere çıkarma yaparak devam eden stabilize yol çalışmalarını yerinde denetledi ve yetkililerden bilgi aldı. Şuana kadar 20 kilometre stabilize yol çalışmasının tamamlandığını belirten Başkan Yalçınkaya, yolların kış mevsimi gelmeden önce vatandaşın hizmetinde olacağını belirterek, “Köyüyle ilçesiyle inşallah Türkiye'nin yıldız bir ilçesini oluşturacağız, yapacağız dedik. Allah bize nasip etti. Bugün itibari ile Cumhuriyet tarihinde TOKİ ilk olarak Akçakale'de, çevre yolu ilk olarak Akçakale'de, anayol sıcak asfalt olarak dediğimiz ilk olarak Akçakale'de. Şimdi kırsal mahallelerimizdeyiz. Burada Yazlıca Ayyıldız bağlantısı, Ekinyazı ana yol bağlantısı çalışması devam ediyor. Şuana kadar 3 kilometre yapıldı. Geri kalan da büyükşehir belediyesi ile beraber, büyükşehrin gayreti ve desteği ile bizim de buradaki birlikteliğimiz ile bunu inşallah çözeceğiz. Bugüne kadar 20 kilometre stabilize yol yaptık. Stabilize yol çalışmalarımız Ceylanpınar hududundan başladı. Oradan şuanda Ekinyazı'dayız. Ekinyazı'dan Akçakale'ye kadar olan bütün yolları bitireceğiz. Bu kırsal mahallelerin bütün alt ve üst yapı yolları ile bağlantılarını kışa kadar hazır hale getireceğiz. Bütün vatandaşlarımızın rahatı ve rahat yaşamaları için imkanlar ölçüsünde elimizden gelenin fazlasını yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kendilerine hayırlı olsun, güle güle kullansınlar. Bu hizmetlerin devamı için gayretimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

“Başkanımız gece gündüz demeden her yollarda”

Bugüne kadar böyle bir hizmet görmediklerini, bu dönemde böyle bir hizmet geldiği için mutlu olduklarını belirten Yazlıca Mahalle Muhtarı İsmail Baytok, “Bu kadarını beklemiyorduk. Allah razı olsun başkanımızdan. Gece gündüz demeden hep yollarda, sokaklarda, caddelerde. Belediyenin nereye eli yetişiyorsa, nerede harabe bir yer varsa başkanımız el atıyor. Allah razı olsun“ diye konuştu.

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