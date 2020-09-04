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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti

İHA

Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti

Şanlıurfa’da öğrencilerin yerli parçalarla ürettikleri elektrikli araç, TeknoFest kapsamında TÜBİTAK’ın Efficiency Challenge yarışmasına katılmaya hak kazandı.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim görevlileri ile öğrencileri, yeri parçalarla elektrikli araç üretti. Öğretim Üyesi Doç Dr. Mustafa Özen, Hüseyin Alptekin, İbrahim Turgut, Yavuz Ekinci, Mücahit Öztürk, Yusuf Gültekin, Rıdvan Özkan, Ali Kutay Saraçoğlu, Şirin Can Varol, Fatih Turan, Bekir Halhallı, Araştırma Görevlisi Gökhan Demirci ve Araştırma Görevlisi Abuzer Açıkgöz’ün bulunduğu ekip tarafından yapılan araç, son teknik kontrollerinin ardından yarışma bandrolü almaya hak kazandı.
İlk etapta 5 Eylül Cumartesi günü pistte yarışacak olan araç, ikinci etapta ise pazar günü İstanbul Formula1 yarış alanında gösteri sürüşü gerçekleştirecek.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özen danışmanlığında kurulan ekibi tebrik ediyorum. Proje ekibi olarak emek, azim ve özveriyle ortaya çıkarılan bu araç, umudun ve inancın resmi olarak Üniversitemizin hafızasında yerini alacaktır, bizlerdeki heyecanı diri tuttukları için arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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