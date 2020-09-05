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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarlada çalışan öğrenciler, mobil EBA aracı ile derse katılıyor

DHA

Tarlada çalışan öğrenciler, mobil EBA aracı ile derse katılıyor


Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde ikamet eden ve aileleri ile tarlada çalışan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki mobil EBA aracı ile tarlada internet üzerinden derslere katıldı.
Koronavirüs salgını nedeni ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos itibari ile uzaktan eğitim ile başladı. İnternet üzerinden canlı olarak anlatılan derslere katılım sağlayamayan öğrencilerin tespit edilmesi için çalışma başlatan Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kırsal mahallerdeki öğrencilerin çoğunun canlı derslere katılım sağlayamadığını tespit etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, internet ve tablet desteğinin sağlandığı mobil EBA hizmet aracı ile kırsal mahallerde tarlada çalışan öğrencileri ziyaret ederek, derslerine rehber öğretmenler eşliğinde katılımlarını sağlamaya başladı.  
ÖNCE DOMETES TOPLADILAR, SONRA DERSE KATILDILAR
İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki kırsal Böğürtlen Mahallesi'nde tarlada domates toplayan öğrencileri ziyaret eden mobil EBA ekibindeki öğretmenler, öğrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra topladıkları domatesleri çadırlara taşıyarak, öğrencilerin tabletler aracılığı ile canlı derse katılmalarını sağladılar. Hem tarla işi hem de internet bulamadıkları için derse katılmadıklarını söyleyen öğrenciler, zamanlarının çoğunu tarlada geçirdikleri ve internetleri olmadığı için canlı derslere katılma imkanlarının olmadığını, mobil EBA ekibi sayesinde ilk kez canlı derse katıldıklarını söylediler.
'ULAŞABİLDİĞİMİZ HER YERE GİDECEĞİZ'
Mobil EBA ekibinde görevli öğretmen Ayşe Nur Bektaş ise, "Öğrencilerimiz uzaktan eğitim sürecince okuldan çok uzak kaldılar. Bu süreçte öğrencilerimiz yoğun olarak tarım işinde çalışıyorlar ve çok zor durumdalar. Bugün buraya internet sağlayan mobil aracımız ve tabletlerimizle geldik. Elimizden geldiğince onların eğitim görmelerini sağladık. Ulaşabildiğimiz her yere gidip öğrencilerimizin eğitim almalarını sağlayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2020-09-05 10:11:30

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